Омского экс-полковника полиции Яркова осудили за браконьерство

Как было установлено в суде, с 24 на 25 июля 2017 года Ярков на моторной лодке «Обь-М» вышел в Иртыш. В прокуратуре Омской области рассказали, что при нем была сплавная сеть из лески, которой пользоваться запрещено. С ее помощью он рыбачил возле рыбопромыслового участка «Харинский» более 180 рыб, в том числе 156 штук стерляди, тем самым причинив ущерб государству в 91 тысячу рублей.

Как отметили в прокуратуре, Яркова задержали сотрудниками УФСБ по Омской области. Отметим, после инцидента полковника уволили из УМВД России по Омской области за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудникам внутренних дел.