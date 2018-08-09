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07:54 (мск), источник: СуперОмск

Омского экс-полковника полиции Яркова осудили за браконьерство

В Омске состоялся суд по уголовному делу в отношении бывшего замначальника следственного управления УМВД России по Омской области, экс-полковника Владимира Яркова. Региональными органами СУ СКР он обвинялся в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Как было установлено в суде, с 24 на 25 июля 2017 года Ярков на моторной лодке «Обь-М» вышел в Иртыш. В прокуратуре Омской области рассказали, что при нем была сплавная сеть из лески, которой пользоваться запрещено. С ее помощью он рыбачил возле рыбопромыслового участка «Харинский» более 180 рыб, в том числе 156 штук стерляди, тем самым причинив ущерб государству в 91 тысячу рублей.

Как отметили в прокуратуре, Яркова задержали сотрудниками УФСБ по Омской области. Отметим, после инцидента полковника уволили из УМВД России по Омской области за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудникам внутренних дел.

Свою вину экс-полковник не признал. Тем не менее, суд назначил ему наказание в виде 300 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил уничтожить сети, а лодку — конфисковать в доход государства, заявили в надзорном ведомстве. Яркову также по решению суда придется возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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