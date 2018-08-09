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09:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске иностранного рабочего засыпало цементом

В Иркутске на одной из производственных баз по улице Полярная 25-летнего гражданина Средней Азии засыпало цементом, мужчина скончался на месте.

Это случилось, когда он чистил резервуар перед разгрузкой цемента. Известно, что на территории России иностранный гражданин находился по временной регистрации, официально трудоустроен не был. Об этом 9 июля 2018 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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