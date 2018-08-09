В Иркутске иностранного рабочего засыпало цементом

Это случилось, когда он чистил резервуар перед разгрузкой цемента. Известно, что на территории России иностранный гражданин находился по временной регистрации, официально трудоустроен не был. Об этом 9 июля 2018 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.