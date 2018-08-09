В Уфе задержали наркоторговца и фальшивомонетчика

Источник: пресс-служба МВД по Башкирии

В Уфе сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации задержали наркоторговца при попытке сбыта крупной партии «товара» на одной из автостоянок города. Как выяснили полицейские, парень ранее уже работал «закладчиком» и передавал товар курьерам через тайники-закладки по всему городу. Всю полученную прибыль за незаконную торговлю уфимец вкладывал в наркотики, а параллельно пытался заняться распространением фальшивых денег, и даже приобрел поддельные купюры.

— При проведении обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли приготовленные к сбыту 1,7 килограммов гашиша и 10,7 граммов мефедрона, а также электронные весы и упаковочный материал, — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. — Также в доме подозреваемый хранил крупную сумму денег — более 1 миллиона рублей, и десяток поддельных купюр номиналом в пять тысяч.