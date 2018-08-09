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09:38 (мск), источник: Pro Город Самара

Дачнице из Тольятти запретили держать на участке куриц

Запрет на содержание сельскохозяйственных птиц постановил суд.

Помимо куриц, женщина разводила уток и перепелов. Отходы птиц фермер складировала на своем же участке: появилось много мышей, крыс, насекомых, стоял отвратительный запах. Из-за этого внуки соседки отказались приезжать в гости.

Женщина обратилась в суд на дачницу. После чего судебные приставы провели в отношение фермера исполнительное производство — запретили заниматься птицеводством. Женщину привлекли к административной ответственности дважды, после чего она выполнила предписания суда.

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