Дачнице из Тольятти запретили держать на участке куриц

Помимо куриц, женщина разводила уток и перепелов. Отходы птиц фермер складировала на своем же участке: появилось много мышей, крыс, насекомых, стоял отвратительный запах. Из-за этого внуки соседки отказались приезжать в гости.

Женщина обратилась в суд на дачницу. После чего судебные приставы провели в отношение фермера исполнительное производство — запретили заниматься птицеводством. Женщину привлекли к административной ответственности дважды, после чего она выполнила предписания суда.