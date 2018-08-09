В популярном кафе Екатеринбурга нашли кишечную палочку

В Екатеринбурге за антисанитарию оштрафовано кафе «Subway». Несколько горожан после посещения общепита на Готвальда почувствовали себя плохо и пожаловались в Роспотребнадзор. Специалисты нагрянули в кафе с внеплановой проверкой и не зря. «Subway» работал с многочисленными нарушениями.

Сырую продукцию и готовые блюда ставили на один стол, документы, подтверждающие качество, имелись только на мясо, а верхняя одежда работников висела вместе с кухонными фартуками и халатами, которые почему-то здесь не стирали.

Кроме того в кафе не своевременно вывозили мусор, а сотрудники не проходили медосмотр и не были привиты.

— На лабораторное исследование были отобраны 11 проб готовой кулинарной продукции, компонентов блюд, сырья. Из них 7 не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены и в производственном цехе в смывах с контейнера, с производственного стола, весов и ножа для овощей, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.