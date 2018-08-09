Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
Сыновья Марии Кожевниковой перевоплотились в героев мультфильма
История россиянки о жизни в Амстердаме (фото)
Звезды, которые на фото развратнее, чем в реальной жизни
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
В семье Кудрявцевой родился малыш - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Елена Летучая отдыхает на Мальдивах вместе с мамой
Джастин Бибер расплакался на глазах у Хейли Болдуин
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В популярном кафе Екатеринбурга нашли кишечную палочку

Несколько посетителей после перекуса почувствовали себя плохо и пожаловались в Роспотребнадзор.

В Екатеринбурге за антисанитарию оштрафовано кафе «Subway». Несколько горожан после посещения общепита на Готвальда почувствовали себя плохо и пожаловались в Роспотребнадзор. Специалисты нагрянули в кафе с внеплановой проверкой и не зря. «Subway» работал с многочисленными нарушениями.

Сырую продукцию и готовые блюда ставили на один стол, документы, подтверждающие качество, имелись только на мясо, а верхняя одежда работников висела вместе с кухонными фартуками и халатами, которые почему-то здесь не стирали.

Кроме того в кафе не своевременно вывозили мусор, а сотрудники не проходили медосмотр и не были привиты.

— На лабораторное исследование были отобраны 11 проб готовой кулинарной продукции, компонентов блюд, сырья. Из них 7 не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены и в производственном цехе в смывах с контейнера, с производственного стола, весов и ножа для овощей, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Владельцу кафе назначен штраф в 56,5 тысячи рублей. Также индивидуальному предпринимателю выдано предписание устраненить нарушения.

Все новости региона
 Российские журналисты заявили о нападении на них фанатов греческого ПАОК
Обзор матча ПАОК - Спартак 8 августа 2018: счет, голы, статистика игроков
США введут санкции против России в два этапа
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Почему религиозным организациям можно торговать без касс
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Спорт
Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК победил «Спартак» Промес еще и пенальти не забил
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь