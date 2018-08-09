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08:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сильный ветер повредил крышу здания птицефабрики

В Стерлитамакском районе Башкортостана вечером 8 августа из-за сильных порывов ветра частично была повреждена кровля первого корпуса на территории птицефабрики «Ашкадарская».

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На место происшествия прибыли силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — четыре единицы техники и 24 человека, в том числе представители администрации района.

«В результате порывов ветра частично повреждена кровля из профнастила одного кирпичного корпуса размером 18×96 м. Повреждение зафиксировано на общей площади в 1200 кв. м (70%). Погибших, пострадавших нет. Восстановительные работы на данный момент ведутся администрацией объекта», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

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