В Башкирии сильный ветер повредил крышу здания птицефабрики

На место происшествия прибыли силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — четыре единицы техники и 24 человека, в том числе представители администрации района.

«В результате порывов ветра частично повреждена кровля из профнастила одного кирпичного корпуса размером 18×96 м. Повреждение зафиксировано на общей площади в 1200 кв. м (70%). Погибших, пострадавших нет. Восстановительные работы на данный момент ведутся администрацией объекта», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.