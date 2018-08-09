Житель Башкирии погиб от удара молнии во время грозы
Его знакомый госпитализирован.
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Его знакомый госпитализирован.
Во время покоса днём 8 августа в Белокатайском районе республики житель деревни Атарша погиб от удара молнии. Об этом сообщает
Находившийся с ним житель соседней деревни госпитализирован.
Комитет по ЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности во время грозы: избегать открытой местности и воды, не разговаривать в непогоду по телефону и не стоять у высоких деревьев.