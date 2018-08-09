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09:07 (мск), источник: АиФ Уфа

Житель Башкирии погиб от удара молнии во время грозы

Его знакомый госпитализирован.

Во время покоса днём 8 августа в Белокатайском районе республики житель деревни Атарша погиб от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

Находившийся с ним житель соседней деревни госпитализирован.

Комитет по ЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности во время грозы: избегать открытой местности и воды, не разговаривать в непогоду по телефону и не стоять у высоких деревьев.

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