Экс-полицейский осужден за получение взяток в Азове

Как установлено судом, правоохранитель получил 70 тыс. рублей за неизбрание меры пресечения для подозреваемого по расследуемому им уголовному делу, а также 50 тыс. рублей — за непринятие мер по наложению ареста на имущество, принадлежавшее фигуранту другого дела.

Суд признал экс-полицейского виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия (бездействие)) и приговорил его к трем годам одному месяцу колонии общего режима.

Кроме того, осужденному предстоит заплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.