Экс-полицейский осужден за получение взяток в Азове
Бывший полицейский осужден за получение взяток в Азове, сообщает
Бывший полицейский осужден за получение взяток в Азове, сообщает
Как установлено судом, правоохранитель получил 70 тыс. рублей за неизбрание меры пресечения для подозреваемого по расследуемому им уголовному делу, а также 50 тыс. рублей — за непринятие мер по наложению ареста на имущество, принадлежавшее фигуранту другого дела.
Суд признал
Кроме того, осужденному предстоит заплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.