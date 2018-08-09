Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В США учителя превратили школу в Хогвартс
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Звезды, которые на фото развратнее, чем в реальной жизни
Звучит по-научномуКакие псевдоизобретения обещают вылечить от всех болезней
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
Кудрявцева купила кокон для недоношенного ребенка - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарный наряд
Никита Джигурда скоро станет баснословно богатым - СМИ
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:26 (мск), источник: Sputnik.md

ОПГ во главе с полицейским ограбила Молдову на два миллиона

В преступную группировку, действовавшую на территории Молдовы, входили граждане РМ, ряда стран Европы и России.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. По данным правоохранительных органов, ущерб, причиненный группировкой, пять членов которой были задержаны в Молдове несколько дней назад, составил около двух миллионов леев.

Читайте также
Прораба из Молдовы похитили в Москве

В четверг, напомним, стало известно о том, что в Молдове раскрыта преступная группировка, члены которой, по данным пресс-службы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, занимались кражами средств из платежных терминалов.

По мнению следствия, преступники даже пытались ограбить филиал банка Victoriabank в Костештах Яловенского района.

На 30 дней арестованы пять жителей Страшенского, Леовского, Кантемирского и Комратского районов в возрасте от 22 до 31 года. Двое из них ранее были судимы.

Более сотни полицейских, включая офицеров батальона спецназа «Фулджер», сотрудников правоохранительных органов Страшенского и Яловенского районов, занимались ликвидацией этой ОПГ.

Было проведено 36 обысков по всей стране — среди личных вещей, в квартирах и автомобилях подозреваемых и причастных к преступлениям лиц нашли золотые украшения, денежные средства, мобильные телефоны и сим-карты, рации и аппарат, предназначенный для извлечения денег из банкоматов.

Преступная деятельность этой ОПГ прослеживается с сентября 2017 года по июль 2018 года.

Также в полиции отмечают, что роли в банде были распределены очень четко, а распоряжения главаря выполнялись без сучка и задоринки — в ОПГ были свои информаторы, исполнители и лица, сдававшие награбленное в ломбард. В группировку входили не только граждане Молдовы, но и России и ряда государств Европы. Возглавлял их полицейский, чье положение помогало скрывать следы преступлений.

Преступления были зарегистрированы в Кишиневе, Бельцах, в Единецком, Глодянском, Страшенском, Яловенском, Каларашском, Новоаненском, Криулянском и Оргеевском районах.

Виновным в этих преступлениях грозит до 15 лет тюрьмы. Устанавливаются другие лица, причастные к деятельности ОПГ.

Все новости региона
 Крайне заразная болезнь распространяется в Молдове
Горе и слезы: родственники увидели тела погибших молдаван в ДТП под Калугой
США введут санкции против России в два этапа
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
На Сардинии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь