Стрельба в Иркутске: пассажиры ранили таксиста

На улице Ширямова в Иркутске утром 9 августа был ранен таксист. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографии, прикрепленной к публикации, можно разглядеть автомобили полиции, ГИБДД, скорой помощи.

— Пассажиры выстрелили три раза в водителя с травматического пистолета, — сообщил друг раненого. — Он сейчас в больнице.

В полиции факт происшествия подтвердили, однако подробности конфликта пока что стражам порядка неизвестны. Возможно, чуть позже станет понятно, пытались ли пассажиры ограбить таксиста, что происходит нередко, или это была просто ссора во время поездки, которая закончилась стрельбой.