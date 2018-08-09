В Иркутске полицейские задержали девушку, подозреваемую в разбойном нападении на студентку
Иркутская область,
Иркутская область,
Преступление было совершено в ночь с 6 на 7 августа на улице Баррикад. По предварительной информации, неизвестная под угрозой применения насилия похитила сотовый телефон у 19-летней местной жительницы, после чего скрылась в неизвестном направлении.
На розыск подозреваемой выехала
Также в ходе работы стало известно, что задержанная находится под подпиской о невыезде, так как причастна к ранее совершенной серии краж. Так, накануне, находясь в магазине по продаже сотовых телефонов, она похитила очередной мобильный телефон, взяв его под предлогом осмотра, сообщает
Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, автомобиль помещен на штрафстоянку.