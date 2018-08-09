В Иркутске полицейские задержали девушку, подозреваемую в разбойном нападении на студентку

Преступление было совершено в ночь с 6 на 7 августа на улице Баррикад. По предварительной информации, неизвестная под угрозой применения насилия похитила сотовый телефон у 19-летней местной жительницы, после чего скрылась в неизвестном направлении.

На розыск подозреваемой выехала следственно-оперативная группа. Вскоре при патрулировании городских улиц сотрудниками ППС при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска была обнаружена автомашина ВАЗ-2107, на которой передвигалась девушка, подходящая по приметам подозреваемой в совершении преступления.

Задержанная — 21-летняя, ранее судимая за грабеж и кражу, нигде не работающая местная жительница — дала признательные показания. Из автомобиля, на котором передвигалась злоумышленница, полицейские изъяли похищенный мобильный телефон.

Также в ходе работы стало известно, что задержанная находится под подпиской о невыезде, так как причастна к ранее совершенной серии краж. Так, накануне, находясь в магазине по продаже сотовых телефонов, она похитила очередной мобильный телефон, взяв его под предлогом осмотра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.