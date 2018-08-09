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13:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Апастовском районе РТ ищут пропавшую 81-летнюю женщину

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Апастовском районе РТ ищут пропавшую 81-летнюю женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пропаже пожилой жительницы села Танай-Тураево пришло накануне на единый номер вызова экстренных служб 112.

Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти.

На поиски направлены силы ЗПСО № 1.

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