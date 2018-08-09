В Апастовском районе РТ ищут пропавшую 81-летнюю женщину
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Апастовском районе РТ ищут пропавшую 81-летнюю женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Апастовском районе РТ ищут пропавшую 81-летнюю женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пропаже пожилой жительницы села
Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти.
На поиски направлены силы ЗПСО № 1.