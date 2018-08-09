Коричневый фонтан забил из-под асфальта в центре Ростова
Утро жильцов дома № 188 на улице Красноармейской явно не задалось. Во дворе у них появился новый фонтан, да не простой, а коричневый.
Утро жильцов дома № 188 на улице Красноармейской явно не задалось. Во дворе у них появился новый фонтан, да не простой, а коричневый.
И
«Грязевой источник на улице Красноармейской рядом с домом № 188» — подписал публикацию автор.
Подписчики отнеслись к ситуации с юмором, сразу окрестили новый источник «целебным» и наперебой приводят версии его появления. А почему коричневый, удивились ростовчане? Вряд ли это грязь, — смеются очевидцы, — не рекомендуем купаться.
Жителям центре города повезло, на СЖМ не так давно коммунальный фонтан бил чистейшим кипятком. Горячее озеро разлилось рядом с жилыми домами, в ловушку угодили несколько автомобилей.