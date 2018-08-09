Коричневый фонтан забил из-под асфальта в центре Ростова

И очень-очень ароматный — уверяют прохожие. Видео коммунальной аварии и нового «целебного» объекта выложили в социальные сети.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-104083518&id=456242966&hash=55ef978f63df20bc&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Грязевой источник на улице Красноармейской рядом с домом № 188» — подписал публикацию автор.

Подписчики отнеслись к ситуации с юмором, сразу окрестили новый источник «целебным» и наперебой приводят версии его появления. А почему коричневый, удивились ростовчане? Вряд ли это грязь, — смеются очевидцы, — не рекомендуем купаться.