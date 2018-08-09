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13:23 (мск), источник: Деловое сообщество

Коричневый фонтан забил из-под асфальта в центре Ростова

Утро жильцов дома № 188 на улице Красноармейской явно не задалось. Во дворе у них появился новый фонтан, да не простой, а коричневый.

И очень-очень ароматный — уверяют прохожие. Видео коммунальной аварии и нового «целебного» объекта выложили в социальные сети.

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«Грязевой источник на улице Красноармейской рядом с домом № 188» — подписал публикацию автор.

Подписчики отнеслись к ситуации с юмором, сразу окрестили новый источник «целебным» и наперебой приводят версии его появления. А почему коричневый, удивились ростовчане? Вряд ли это грязь, — смеются очевидцы, — не рекомендуем купаться.

Жителям центре города повезло, на СЖМ не так давно коммунальный фонтан бил чистейшим кипятком. Горячее озеро разлилось рядом с жилыми домами, в ловушку угодили несколько автомобилей.

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