55-летнему таксисту грозит срок за сбитого ребенка в Нижнем Новгороде

Прокуратурой Нижнего Новгорода признано законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летнего водителя такси.



По версии следствия, 16 февраля около 19 часов 30 минут на автодороге у дома № 74 по проспекту Молодежный в Автозаводском районе мужчина, управлявший автомобилем марки Форд Мондео, выехал на перекресток проспекта Молодежный и улицы Красноуральская на запрещающий сигнал светофора.



В результате он совершил наезд на малолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Сбитый ребенок получил тяжелые травмы.



Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.



Ранее сообщалось, что таксист сбил пешехода около Нижегородской Ярмарки.