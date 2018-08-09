Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живет единственная дочь Петросяна
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В США учителя превратили школу в Хогвартс
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Звучит по-научномуКакие псевдоизобретения обещают вылечить от всех болезней
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
56-летняя Мэг Райан показала стройную фигуру
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Никита Джигурда скоро станет баснословно богатым - СМИ
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
09:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

55-летнему таксисту грозит срок за сбитого ребенка в Нижнем Новгороде

ДТП случилось в феврале 2018 года.

Прокуратурой Нижнего Новгорода признано законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летнего водителя такси.

По версии следствия, 16 февраля около 19 часов 30 минут на автодороге у дома № 74 по проспекту Молодежный в Автозаводском районе мужчина, управлявший автомобилем марки Форд Мондео, выехал на перекресток проспекта Молодежный и улицы Красноуральская на запрещающий сигнал светофора.

В результате он совершил наезд на малолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Сбитый ребенок получил тяжелые травмы.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что таксист сбил пешехода около Нижегородской Ярмарки.

Все новости региона
 23-летняя Майя Капустина пропала в Нижнем Новгороде
Пересадочные тарифы начали действовать на частных маршрутах
США введут санкции против России в два этапа
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
И вкусно, и красиво. Кулинар из США создает разноцветную пасту
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь