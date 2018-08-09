На начальника уголовного розыска Качканара завели дело о мошенничестве

Источник: УралИнформБюро

Начальник уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» Александр Унесихин стал фигурнатом уголовного дела. Ему вменяют мошенничестве в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловского облсуда.

В июле Нижнетуринский городской суд вынес постановление об аресте полицейского. Однако уже 23 июля Унесихин вышел на свободу по решению областной инстанции.

Часть 3-я статьи 159 УК РФ, которую вменяют полицейскому, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев.