На начальника уголовного розыска Качканара завели дело о мошенничестве
Полицейский пока на свободе.
Полицейский пока на свободе.
Начальник уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» Александр Унесихин стал фигурнатом уголовного дела. Ему вменяют мошенничестве в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, сообщили «Уралинформбюро» в
В июле Нижнетуринский городской суд вынес постановление об аресте полицейского. Однако уже 23 июля Унесихин вышел на свободу по решению областной инстанции.
Часть 3-я статьи 159 УК РФ, которую вменяют полицейскому, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев.
В СУ СКР по Свердловской области, а также в следственном отделе ЗАТО по городу Лесному сообщить подробности дела агентству отказались.