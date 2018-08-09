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09:24 (мск), источник: Piter.tv

Туристка из Шанхая лишилась семи кредиток в Казанском соборе

Иностранка потеряла крупную сумму в последний день пребывания в городе на Неве.

Источник: Piter.tv

В центре Петербурга туристка из Шанхая лишилась крупной денежной суммы. Иностранка решила посетить Казанский собор, не ожидая, что там ее ждет неприятная встреча с грабителями. Женщину обокрали прямо на территории достопримечательности. У жертвы вытащили из кармана семь банковских карт. Мошенники успели снять наличные деньги со счета пострадавшей. В общей сложности она потеряла 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел около девяти часов утра 8 августа. Жертвой воров стала 66-летняя жительница Шанхая. Преступление было совершено в день отъезда иностранки на родину. Делом занимается полиция.

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