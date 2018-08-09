Туристка из Шанхая лишилась семи кредиток в Казанском соборе

В центре Петербурга туристка из Шанхая лишилась крупной денежной суммы. Иностранка решила посетить Казанский собор, не ожидая, что там ее ждет неприятная встреча с грабителями. Женщину обокрали прямо на территории достопримечательности. У жертвы вытащили из кармана семь банковских карт. Мошенники успели снять наличные деньги со счета пострадавшей. В общей сложности она потеряла 200 тысяч рублей.