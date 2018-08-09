Бывшего главврача больницы СО РАН обвиняют в хищении 2,5 млн рублей

Дело в отношении медработника следственные органы завели в прошлом году, основанием для этого послужили наработки управления ФСБ. По материалам расследования, 17 июля 2017 года врио главврача заключила с ООО «АЛ сибтрейд» госконтракт на проведение ремонта лабораторного оборудования с заменой запчастей на сумму свыше 2 млн руб. Уже на следующий день обвиняемая подписала акты выполненных работ, тогда как фактически ремонт и замена запасных частей не производились. Более того, указывается в деле, медоборудование находилось в исправном состоянии и не требовало починки. После оплаты, установило следствие, был обналичен 1 млн руб. и передан супругу главврача.



Второй эпизод дела касается закупок расходных материалов. По материалам дела, расследованием которого занималось местное управление следственного комитета, весной 2017 года врио главврача приняла от фирмы ООО «Профессионал» китайские шприцы Luer-Loсk и перевела фирме 320 тыс. руб. В то же время действующий контракт на поставку шприцев производства Германии больница имела с другим поставщиком.



Помимо этого, медработника обвинили в хищении подержанного автомобиля УАЗ стоимостью 200 тыс. руб., который ЦКБ передал Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Эвакуатором автомобиль был доставлен в Первомайский район Алтайского края, где у супруги врача находится в собственности земельный участок. Как сообщили в прокуратуре области, с целью возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на автомашины, принадлежащие бывшему врио главврача и ее супругу.