В Березниках сбили девочку
8 августа вечером на Советском проспекте произошло ДТП с участием маленького ребенка. Пострадавшая с сотрясением мозга была госпитализирована.
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8 августа вечером на Советском проспекте произошло ДТП с участием маленького ребенка. Пострадавшая с сотрясением мозга была госпитализирована.
В 17:05 по Советскому проспекту двигался автомобиль Renault Sandero под управлением местного жителя 1966 года рождения. Возле дома № 16 водитель сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С сотрясением мозга девочку увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.