Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живет единственная дочь Петросяна
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Натали растрогала соцсети совместным фото с младшим сыном
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Кудрявцева купила кокон для недоношенного ребенка - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарный наряд
Никита Джигурда скоро станет баснословно богатым - СМИ
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
09:34 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках сбили девочку

8 августа вечером на Советском проспекте произошло ДТП с участием маленького ребенка. Пострадавшая с сотрясением мозга была госпитализирована.

Источник: Новости Перми

В 17:05 по Советскому проспекту двигался автомобиль Renault Sandero под управлением местного жителя 1966 года рождения. Возле дома № 16 водитель сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С сотрясением мозга девочку увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Все новости региона
В Пермский край идут сильные дожди
США введут санкции против России в два этапа
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
И вкусно, и красиво. Кулинар из США создает разноцветную пасту
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь