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09:24 (мск), источник: АиФ Уфа

В доме мэра Стерлитамака произошёл пожар

Пожарные спасли из огня сына градоначальника.

Поздним вечером 8 августа в городе Стерлитамаке произошёл пожар в шлакоблочном доме площадью 88 кв.м. на улице Одесская. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Огонь тушили 11 сотрудников экстренных служб на трёх машинах. Возгорание было ликвидировано через полчаса — к 00:20 9 августа.

UFA.AIF.RU стало известно, что горевший дом принадлежит мэру города — Владимиру Куликову. Во время тушения пожара пожарные вывели из огня сына градоначальника.

Причины возгорания выясняются.

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