В доме мэра Стерлитамака произошёл пожар

Поздним вечером 8 августа в городе Стерлитамаке произошёл пожар в шлакоблочном доме площадью 88 кв.м. на улице Одесская. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Огонь тушили 11 сотрудников экстренных служб на трёх машинах. Возгорание было ликвидировано через полчаса — к 00:20 9 августа.

UFA.AIF.RU стало известно, что горевший дом принадлежит мэру города — Владимиру Куликову. Во время тушения пожара пожарные вывели из огня сына градоначальника.