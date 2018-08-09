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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ выдворили из Самары сторонника террористов

Мужчина находился в межгосударственном розыске.

В ноябре прошлого года сотрудники УФСБ по Самарской области задержали в Самаре 27-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Молодой человек находился в межгосударственном розыске в стране исхода за участие в деятельности международной террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов», запрещенной на территории РФ.

На время эстрадиционной проверки молодого человека поместили в СИЗО. По ее завершению самарские правоохранители приняли решение выдворить его из страны. В середине июля этого года силовики передали молодого человека сотрудникам национальной спецслужбы.

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