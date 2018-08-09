Сотрудники ФСБ выдворили из Самары сторонника террористов
Мужчина находился в межгосударственном розыске.
Мужчина находился в межгосударственном розыске.
В ноябре прошлого года сотрудники УФСБ по Самарской области задержали в Самаре 27-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Молодой человек находился в межгосударственном розыске в стране исхода за участие в деятельности международной террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов», запрещенной на территории РФ.
На время эстрадиционной проверки молодого человека поместили в СИЗО. По ее завершению самарские правоохранители приняли решение выдворить его из страны. В середине июля этого года силовики передали молодого человека сотрудникам национальной спецслужбы.