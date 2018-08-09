Сотрудники ФСБ выдворили из Самары сторонника террористов

В ноябре прошлого года сотрудники УФСБ по Самарской области задержали в Самаре 27-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Молодой человек находился в межгосударственном розыске в стране исхода за участие в деятельности международной террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов», запрещенной на территории РФ.