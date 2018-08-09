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10:04 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске работники МЧС извлекли из колодца отца и сына

Старший мужчина проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца, надышался парами битумной мастики и потерял сознание.

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из колодца спасли двоих мужчин, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о том, что два человека потеряли сознание в колодце на улице Данукалова города Витебска на территории частного домовладения, поступило спасателям вечером 8 августа от жены одного из пострадавших. Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что в бетонном колодце глубиной 4 м находятся двое мужчин — сын и отец.

Старший мужчина проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца, надышался парами битумной мастики и потерял сознание. Сын попытался оказать ему помощь, полез вниз, но, надышавшись парами, также не смог самостоятельно выбраться из колодца.

Спасатели при помощи специального инструмента подняли на поверхность обоих мужчин. Они доставлены в больницу в токсикологическое отделение и находятся в состоянии средней тяжести.

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