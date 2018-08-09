В Витебске работники МЧС извлекли из колодца отца и сына

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из колодца спасли двоих мужчин, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о том, что два человека потеряли сознание в колодце на улице Данукалова города Витебска на территории частного домовладения, поступило спасателям вечером 8 августа от жены одного из пострадавших. Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что в бетонном колодце глубиной 4 м находятся двое мужчин — сын и отец.

Старший мужчина проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца, надышался парами битумной мастики и потерял сознание. Сын попытался оказать ему помощь, полез вниз, но, надышавшись парами, также не смог самостоятельно выбраться из колодца.