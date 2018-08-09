Прораба из Молдовы похитили в Москве

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Двое строителей, работавших в Москве, похитили своего 35-летнего прораба, гражданина Молдовы.

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Чем закончилось бы все происходившее, никто судить не берется. К счастью, похищенный умудрился вовремя вызвать полицию.

Когда похитители были задержаны, жертва произвола, по данным российских СМИ, рассказал, что злоумышленники решили, что фирма, на которую они работали, задолжала, по их мнению, 115 тысяч рублей.

В июле-августе под руководством нашего соотечественника эти рабочие ремонтировали очередной объект и за старания руководство заплатило им около 60 тысяч рублей.

За предполагаемый долг было решено взыскать с прораба, хотя, по контракту, рассчитывается не он. Злоумышленники выбрали момент, когда мужчина сидел в своем автомобиле, заставили его пересесть на заднее сидение и увезли в неизвестном направлении.