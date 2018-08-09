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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Расследование массового отравления в ресторане Хабаровска продолжается

Сальмонеллу в продуктах и питье не нашли.

В Хабаровском крае правоохранители подвели итоги расследования по факту массового отравления в одном из ресторанов Хабаровска. Сообщение об этом появилось в социальной сети и очень заинтересовало представителей закона.

— На данный момент можно озвучить некоторые результаты проверки. Так, за помощью к медикам по факту обратились только два посетителя ресторана и диагноз «сальмонеллез» с помощью лабораторных исследований у них не подтвердили. Также не нашли патогенную флору в образцах продукции и питьевой воде, — прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты подтвердили, что все образцы изъятых полуфабрикатов и готовой еды соответствуют нормам и требованиям. Кроме того, сальмонеллу не обнаружили в смывах с объектов окружающей среды. Обстоятельства дела продолжают выяснять, итоги проверки представители закона озвучат после окончания эпидемиологического расследования.

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