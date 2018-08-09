Челябинский суд отправил Путина в колонию

Сегодня Центральный районный суд Челябинска огласил приговор бывшему главному налоговику региона Александру Путину и его свояку, предпринимателю Сергею Новожилову, передает корреспондент «ФедералПресс». Напомним, ранее следствие сообщало, что начальник областной налоговой инспекции Александр Путин лоббировал интересы Сергея Новожилова — депутата гордумы, владельца ряда отделочных и строительных компаний. Коммерсант якобы отремонтировал квартиру Путину за помощь в получении подрядов на ремонт в зданиях областной и районных налоговых инспекций. Гособвинитель потребовал для экс-налоговика 8,5 года колонии, а для его свояка — 7 лет строгого режима. Кроме того, прокурор настаивал на штрафе для обоих подсудимых в размере 28 миллионов рублей. Сам Путин до последнего настаивал, что обвинение во взятке — полный абсурд, и ремонт своей квартиры он оплачивал самостоятельно. В итоге суд оправдал бывшего руководителя налоговой службы по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), с депутата гордумы же сняты обвинения в даче взятки. Признано право на реабилитацию. За превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) Александру Путину назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе на два года. Новожилова приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима. В зачет им пойдет отбытый в СИЗО срок. Обоих взяли под стражу в зале суда. Кроме того, арест на имущество, автомобили и счета осужденных снят. Изъятые наличные 2 миллиона рублей вернут жене, Наталье Путиной.