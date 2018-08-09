В Калининграде завели дело на директора предприятия за уклонение от уплаты НДС

Источник: Калининград.Ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов с организации». В преступлении подозревается 47-летний генеральный директор предприятия по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками, а также консервами. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, бизнесмен предоставил декларации с ложными сведениями о приобретении рыбной продукции у ряда сторонних фирм. Таким образом он хотел уйти от уплаты НДС. «Подозреваемый создал формальный документооборот с указанными организациями. В результате его действий бюджету РФ был причинён ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей», — рассказали в следственном комитете.