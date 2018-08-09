Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тутберидзе обошла США: 14-летняя россиянка вошла в историю
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
4-летняя дочь Тимати прокатилась на флайборде
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Звучит по-научномуКакие псевдоизобретения обещают вылечить от всех болезней
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарный наряд
Никита Джигурда скоро станет баснословно богатым - СМИ
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:28 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде завели дело на директора предприятия за уклонение от уплаты НДС

По версии следствия, мужчина внёс недостоверные данные в декларацию.

Источник: Калининград.Ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов с организации». В преступлении подозревается 47-летний генеральный директор предприятия по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками, а также консервами. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, бизнесмен предоставил декларации с ложными сведениями о приобретении рыбной продукции у ряда сторонних фирм. Таким образом он хотел уйти от уплаты НДС. «Подозреваемый создал формальный документооборот с указанными организациями. В результате его действий бюджету РФ был причинён ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей», — рассказали в следственном комитете.

Решение о возбуждении уголовного дело принято после проверки сотрудников УЭБ и ПК регионального УМВД. Следователи собирают доказательства. С мужчины также намерены взыскать ущерб.

Все новости региона
 «Дождались»: власти объявили аукцион на расширение дороги из Калининграда в
УМВД: Калининградцам массово звонят мошенники с фальшивых «номеров банка»
США введут санкции против России в два этапа
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
На Сардинии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь