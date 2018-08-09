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10:30 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове гендиректора фирмы подозревают в хищении 9 млн рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело о похищении 9,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, гендиректор организации по оптовой торговле топливом и сельхозпродукцией, представил декларацию на получение вычета по налогу на добавленную стоимость. Требуемые 9,9 миллиона рублей он обосновал поддельными бухгалтерскими документами. Деньги перечислили на счет фирмы. Однако потом выяснилось, что организация зарегистрирована на подставное лицо и никакой финансовой деятельности не ведет.

Также, сообщили в прокуратуре, сотрудника ростовской полиции подозревают в махинациях с землёй на 1 миллион рублей.

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