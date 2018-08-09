В Ростове гендиректора фирмы подозревают в хищении 9 млн рублей
Кировский районный суд
Кировский районный суд
По данным ведомства, гендиректор организации по оптовой торговле топливом и сельхозпродукцией, представил декларацию на получение вычета по налогу на добавленную стоимость. Требуемые 9,9 миллиона рублей он обосновал поддельными бухгалтерскими документами. Деньги перечислили на счет фирмы. Однако потом выяснилось, что организация зарегистрирована на подставное лицо и никакой финансовой деятельности не ведет.
Также, сообщили в прокуратуре, сотрудника ростовской полиции подозревают в махинациях с землёй на 1 миллион рублей.