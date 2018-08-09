Артему Черепанову продлили срок содержания под стражей.

В Магнитогорске суд продлил срок содержания в изоляторе бывшему главврачу городской больницы № 2 Артему Черепанову. Он останется под стражей еще 2 месяца — до 12 октября, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу.

Напомним, бывший главный врач и депутат городского собрания был задержан 12 октября при получении 100 тысяч рублей взятки. Общая сумма взяток превышает 1,3 млн рублей. По версии следствия, Черепанов устанавливал большие стимулирующие надбавки своим сотрудникам, часть из которых передавалась ему за общее покровительство. Также его обвиняют в хищении вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере.