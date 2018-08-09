Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живет единственная дочь Петросяна
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В США учителя превратили школу в Хогвартс
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
56-летняя Мэг Райан показала стройную фигуру
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
Кудрявцева купила кокон для недоношенного ребенка - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарный наряд
Никита Джигурда скоро станет баснословно богатым - СМИ
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Артему Черепанову продлили срок содержания под стражей

Артему Черепанову продлили срок содержания под стражей.

В Магнитогорске суд продлил срок содержания в изоляторе бывшему главврачу городской больницы № 2 Артему Черепанову. Он останется под стражей еще 2 месяца — до 12 октября, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу.

Напомним, бывший главный врач и депутат городского собрания был задержан 12 октября при получении 100 тысяч рублей взятки. Общая сумма взяток превышает 1,3 млн рублей. По версии следствия, Черепанов устанавливал большие стимулирующие надбавки своим сотрудникам, часть из которых передавалась ему за общее покровительство. Также его обвиняют в хищении вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
США введут санкции против России в два этапа
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
На Сардинии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь