В погоне за крутым селфи подросток сорвался с Ворошиловского моста

Два ребенка, 11 и 13-ти лет возвращались с занятий по гребле. Одни из них предложил сделать крутой снимок для соцсетей, забравшись на технологическую опору Ворошиловского моста.

Как рассказала порталу 161.ru мама ребенка, мальчик с двумя друзьями пробрался на технологический канал со стороны ресторана «Смирнов» на левом берегу. Дойдя до противоположной стороны, подросток попытался перелезть с одной стороны технологического канала на другую, но поскользнулся и сорвался вниз на бетонную плиту.

Ребенок сорвался с высоты примерно четвертого этажа. От неминуемой гибели мальчика спас рюкзак с вещами, внутри находилась пустая бутылка воды и полотенце, именно они уберегли от перелома позвоночника. Однако у ребенка открытая черепно-мозговая травма с переломом основания черепа и тяжелый ушиб легких.