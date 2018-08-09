В погоне за крутым селфи подросток сорвался с Ворошиловского моста
Трагедия, чуть не унесшая жизнь подростка, произошла 7 августа.
Трагедия, чуть не унесшая жизнь подростка, произошла 7 августа.
Два ребенка, 11 и 13-ти лет возвращались с занятий по гребле. Одни из них предложил сделать крутой снимок для соцсетей, забравшись на технологическую опору Ворошиловского моста.
Как рассказала порталу 161.ru мама ребенка, мальчик с двумя друзьями пробрался на технологический канал со стороны ресторана «Смирнов» на левом берегу. Дойдя до противоположной стороны, подросток попытался перелезть с одной стороны технологического канала на другую, но поскользнулся и сорвался вниз на бетонную плиту.
Ребенок сорвался с высоты примерно четвертого этажа. От неминуемой гибели мальчика спас рюкзак с вещами, внутри находилась пустая бутылка воды и полотенце, именно они уберегли от перелома позвоночника. Однако у ребенка открытая
Родные намерены выяснить все причины произошедшего. Каким образом два ребенка смогли попасть на охраняемый и стратегический объект? Почему опасный участок так легкодоступен? Свалить вину на родителей легко, а вот оправдать халатность людей, ответственных за важный объект потруднее.