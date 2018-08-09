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10:37 (мск), источник: Publika.md

Авария в центре столицы: один человек пострадал

Один человек пострадал минувшим вечером в результате аварии в центре столицы. Столкнулись два легковых автомобиля.

Удар был настолько сильным, что одну машину отбросило на тротуар, другая врезалась в столб.

На место происшествия прибыли врачи.

По словам очевидцев, один из водителей пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора.

Водитель иномарки от комментариев отказался. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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