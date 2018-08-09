Авария в центре столицы: один человек пострадал
Один человек пострадал минувшим вечером в результате аварии в центре столицы. Столкнулись два легковых автомобиля.
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Один человек пострадал минувшим вечером в результате аварии в центре столицы. Столкнулись два легковых автомобиля.
Удар был настолько сильным, что одну машину отбросило на тротуар, другая врезалась в столб.
На место происшествия прибыли врачи.
По словам очевидцев, один из водителей пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора.
Водитель иномарки от комментариев отказался. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.