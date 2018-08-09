Пилота вертолета, приземлившегося во дворе в Стерлитамаке, не будут наказывать

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в Стерлитамаке завершена проверка по факту посадки вертолета в жилой зоне. Инцидент произошел 4 августа на улице Караная Муратова.

Сотрудники ведомства установили, что частный вертолет Robinson R44 приземлился в одном из дворов около 14:35 часов. На борту находился пилот и несовершеннолетний.

Как выяснилось, у пилота на руках были все необходимые для совершения полетов документы. В надзорном ведомстве отметили, что пилот, вопреки требованиям законодательства, не согласовал посадку в администрации города. Тем самым он совершил правонарушение — нарушил правила использования воздушного пространства.