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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Пилота вертолета, приземлившегося во дворе в Стерлитамаке, не будут наказывать

Транспортная прокуратура завершила проверку.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в Стерлитамаке завершена проверка по факту посадки вертолета в жилой зоне. Инцидент произошел 4 августа на улице Караная Муратова.

Сотрудники ведомства установили, что частный вертолет Robinson R44 приземлился в одном из дворов около 14:35 часов. На борту находился пилот и несовершеннолетний.

Как выяснилось, у пилота на руках были все необходимые для совершения полетов документы. В надзорном ведомстве отметили, что пилот, вопреки требованиям законодательства, не согласовал посадку в администрации города. Тем самым он совершил правонарушение — нарушил правила использования воздушного пространства.

Однако вертолет принадлежит частному лицу и выполнял частный рейс. В этой связи прокуратура направила материалы в Управление государственного авиационного надзора по Приволжскому федеральному округу, где и будут решать вопрос о штрафных санкциях в отношении пилота, подчеркнули в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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