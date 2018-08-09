Пилота вертолета, приземлившегося во дворе в Стерлитамаке, не будут наказывать
Транспортная прокуратура завершила проверку.
Транспортная прокуратура завершила проверку.
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Сотрудники ведомства установили, что частный вертолет Robinson R44 приземлился в одном из дворов около 14:35 часов. На борту находился пилот и несовершеннолетний.
Как выяснилось, у пилота на руках были все необходимые для совершения полетов документы. В надзорном ведомстве отметили, что пилот, вопреки требованиям законодательства, не согласовал посадку в администрации города. Тем самым он совершил правонарушение — нарушил правила использования воздушного пространства.
Однако вертолет принадлежит частному лицу и выполнял частный рейс. В этой связи прокуратура направила материалы в Управление государственного авиационного надзора по Приволжскому федеральному округу, где и будут решать вопрос о штрафных санкциях в отношении пилота, подчеркнули в