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10:44 (мск), источник: Югополис

Жительница Новороссийска выжила после падения с восьмого этажа

Всего в нынешнем году в Новороссийске 50 взрослых и 16 детей пострадали, упав с высоты.

Инцидент произошел вечером 6 августа. 26-летняя женщина развешивала белье на балконе и, не удержавшись, упала вниз. Ее немедленно доставили в больницу.

По словам заведующего отделом станции скорой помощи Сергея Станишевского, выжить женщине помогло то, что под балконом, с которого она упала, растут деревья и кусты, сообщает «Новороссийский рабочий».

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