Жительница Новороссийска выжила после падения с восьмого этажа
Всего в нынешнем году в Новороссийске 50 взрослых и 16 детей пострадали, упав с высоты.
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Всего в нынешнем году в Новороссийске 50 взрослых и 16 детей пострадали, упав с высоты.
Инцидент произошел вечером 6 августа. 26-летняя женщина развешивала белье на балконе и, не удержавшись, упала вниз. Ее немедленно доставили в больницу.
По словам заведующего отделом станции скорой помощи Сергея Станишевского, выжить женщине помогло то, что под балконом, с которого она упала, растут деревья и кусты, сообщает «Новороссийский рабочий».