Жительница Новороссийска выжила после падения с восьмого этажа

Инцидент произошел вечером 6 августа. 26-летняя женщина развешивала белье на балконе и, не удержавшись, упала вниз. Ее немедленно доставили в больницу.

По словам заведующего отделом станции скорой помощи Сергея Станишевского, выжить женщине помогло то, что под балконом, с которого она упала, растут деревья и кусты, сообщает «Новороссийский рабочий».