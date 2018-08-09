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13:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Фармацевт попал под следствие за продажу психотропных веществ в Калининграде

На фармацевта одной из аптек завели уголовное дело за продажу лекарств по недействительным рецептам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Калининград.Ru

Следствие установило, что он нарушил правила отпуска психотропных веществ. Мужчина продавал препарат «Сибазон» с диазепамом, оборот которого ограничен на территории РФ. Фармацевт реализовал товар по 14 недействительным рецептурным бланкам без проверки.

Действия аптекаря квалифицировали по части 1 статьи 228.2 УК РФ (14 эпизодов) — «Нарушение правил отпуска, продажи психотропных веществ, повлекшее их утрату».

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