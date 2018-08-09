Фармацевт попал под следствие за продажу психотропных веществ в Калининграде
На фармацевта одной из аптек завели уголовное дело за продажу лекарств по недействительным рецептам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На фармацевта одной из аптек завели уголовное дело за продажу лекарств по недействительным рецептам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Следствие установило, что он нарушил правила отпуска психотропных веществ. Мужчина продавал препарат «Сибазон» с диазепамом, оборот которого ограничен на территории РФ. Фармацевт реализовал товар по 14 недействительным рецептурным бланкам без проверки.
Действия аптекаря квалифицировали по части 1 статьи 228.2 УК РФ (14 эпизодов) — «Нарушение правил отпуска, продажи психотропных веществ, повлекшее их утрату».