В Калининграде разыскивают 16-летнего подростка, уехавшего на медкомиссию
Полиция разыскивает 16-летнего Кирилла Зеленова.
Полиция разыскивает 16-летнего Кирилла Зеленова.
Утром в среду, 8 августа, он уехал в Калининград из посёлка Привольное.
Вечером подросток не вернулся домой, родственники обратились в правоохранительные органы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
На вид пропавшему 16−17 лет, рост около 182−183 см, глаза
Полиция просит всех, кому известно о местонахождении Кирилла Зеленова, позвонить по телефонам: 8 (40141) 7−93−02 и 8 (40141) 7−93−03 либо 02, 102.