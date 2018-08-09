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10:49 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде разыскивают 16-летнего подростка, уехавшего на медкомиссию

Полиция разыскивает 16-летнего Кирилла Зеленова.

Утром в среду, 8 августа, он уехал в Калининград из посёлка Привольное.

Вечером подросток не вернулся домой, родственники обратились в правоохранительные органы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На вид пропавшему 16−17 лет, рост около 182−183 см, глаза серо-зелёного цвета, волосы светло-русые, короткая стрижка, худощавого телосложения, носит очки. Был одет в синие джинсы, белую футболку, матерчатые серые кроссовки. При себе имел рюкзак черного цвета 40×30 см с белыми полосками, в котором находились различные личные документы для прохождения медкомиссии.

Полиция просит всех, кому известно о местонахождении Кирилла Зеленова, позвонить по телефонам: 8 (40141) 7−93−02 и 8 (40141) 7−93−03 либо 02, 102.

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