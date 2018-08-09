В Калининграде разыскивают 16-летнего подростка, уехавшего на медкомиссию

Утром в среду, 8 августа, он уехал в Калининград из посёлка Привольное.

Вечером подросток не вернулся домой, родственники обратились в правоохранительные органы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На вид пропавшему 16−17 лет, рост около 182−183 см, глаза серо-зелёного цвета, волосы светло-русые, короткая стрижка, худощавого телосложения, носит очки. Был одет в синие джинсы, белую футболку, матерчатые серые кроссовки. При себе имел рюкзак черного цвета 40×30 см с белыми полосками, в котором находились различные личные документы для прохождения медкомиссии.