Строптивый приморец устроил дебош прямо в зале суда
Приморец, уклоняющийся от выполнения обязательных работа, устроил дебош в зале суда, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь мужчина проведёт 30 суток за решёткой.
Приморец, уклоняющийся от выполнения обязательных работа, устроил дебош в зале суда, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь мужчина проведёт 30 суток за решёткой.
Инцидент произошёл в Пограничном районе. Местного жителя доставили отдел судебных приставов для составления трёх протоколов. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
После того, как протоколы были составлены, должника доставили к мировому судье для рассмотрения административных дел. Находясь в здании судебного участка, мужчина устроил дебош, при этом громко выражая своё недовольство с помощью нецензурной лексики.
На замечания судебного пристава должник не реагировал, поэтому в отношении него был составлен ещё один протокол в соответствии за неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. По данным
В результате рассмотрения судом административных дел, лишился свободы сроком на 30 суток и теперь должен заплатить административный штраф в размере 500 рублей.