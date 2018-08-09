Строптивый приморец устроил дебош прямо в зале суда

Инцидент произошёл в Пограничном районе. Местного жителя доставили отдел судебных приставов для составления трёх протоколов. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

После того, как протоколы были составлены, должника доставили к мировому судье для рассмотрения административных дел. Находясь в здании судебного участка, мужчина устроил дебош, при этом громко выражая своё недовольство с помощью нецензурной лексики.

На замечания судебного пристава должник не реагировал, поэтому в отношении него был составлен ещё один протокол в соответствии за неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. По данным пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов Приморского края, документ предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей.