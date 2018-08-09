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10:53 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье осудили молодого парня, убившего мать

Суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Находке за убийство матери суд назначил 29-летнему местному жителю наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в канун Нового года, 30 декабря 2017 года, когда фигурант пришёл в гости к своей матери. В ходе распития спиртных напитков возникла ссора на почве финансовых вопросов. Молодой человек толкнул мать, от чего она упала на пол, а также нанес ей удары ногой в область головы.

От полученных травм женщина скончалась.

В соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал парня виновным и назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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