В Приморье осудили молодого парня, убившего мать
Суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Находке за убийство матери суд назначил 29-летнему местному жителю наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в канун Нового года, 30 декабря 2017 года, когда фигурант пришёл в гости к своей матери. В ходе распития спиртных напитков возникла ссора на почве финансовых вопросов. Молодой человек толкнул мать, от чего она упала на пол, а также нанес ей удары ногой в область головы.
От полученных травм женщина скончалась.
В соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал парня виновным и назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.