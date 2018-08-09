В Приморье осудили молодого парня, убившего мать

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в канун Нового года, 30 декабря 2017 года, когда фигурант пришёл в гости к своей матери. В ходе распития спиртных напитков возникла ссора на почве финансовых вопросов. Молодой человек толкнул мать, от чего она упала на пол, а также нанес ей удары ногой в область головы.