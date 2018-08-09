В Волгограде не смогли разъехаться «Лада» и две иномарки
Столкновение сразу трех автомобилей, в результате которого пострадала женщина, произошло в Советском районе Волгограда. Авария произошла по дороге в поселок Новый Рогачик.
Столкновение сразу трех автомобилей, в результате которого пострадала женщина, произошло в Советском районе Волгограда. Авария произошла по дороге в поселок Новый Рогачик.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка Kia. С различными травмами она оказалась в больнице.
Всего же за сутки в Волгоградской области сотрудники полиции зарегистрировали шесть