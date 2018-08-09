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11:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде не смогли разъехаться «Лада» и две иномарки

Столкновение сразу трех автомобилей, в результате которого пострадала женщина, произошло в Советском районе Волгограда. Авария произошла по дороге в поселок Новый Рогачик.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о столкновении трех автомобилей поступило в среду, 8 августа, в 15:15. 40-летний мужчина ехал на Daewoo Nexia по трассе Волгоград — Новый Рогачик. На повороте на учхоз «Горная Поляна» он не выдержал безопасную дистанцию и догнал Kia Spectra. От удара корейская иномарка врезалась в отечественную «Ладу» шестой модели.

В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка Kia. С различными травмами она оказалась в больнице.

Всего же за сутки в Волгоградской области сотрудники полиции зарегистрировали шесть доронжно-транспортных происшествий. Шесть человек оказались в итоге на больничной койке.

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