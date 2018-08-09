В Волгограде не смогли разъехаться «Лада» и две иномарки

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о столкновении трех автомобилей поступило в среду, 8 августа, в 15:15. 40-летний мужчина ехал на Daewoo Nexia по трассе Волгоград — Новый Рогачик. На повороте на учхоз «Горная Поляна» он не выдержал безопасную дистанцию и догнал Kia Spectra. От удара корейская иномарка врезалась в отечественную «Ладу» шестой модели.