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10:55 (мск), источник: VLADNEWS

Полиция Владивостока прокомментировала инцидент со стрельбой во дворе дома

Правоохранительными органами проводится проверка.

Сотрудники полиции Владивостока прокомментировали корреспонденту РИА VladNews инцидент со стрельбой возле одного из домов по улице Тухачевского.

В дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение местной жительницы о конфликте между молодыми людьми.

На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители, однако сведения, указанные заявителем, не подтвердились.

Сообщений и заявлений от участников инцидента в полицию Владивостока не поступало. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в районе БАМа произошла пьяная потасовка. В ходе драки один из мужчин достал пистолет и начал стрелять в оппонентов.

По информации очевидцев, инцидент произошел 8 августа около 20:00 во дворе жилого дома.

«Стрелявшие быстро сели в машины и уехали. Два тела лежали 3−4 минут, все подумали, что застрелили, но потом встали», — рассказывают местные жители.

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