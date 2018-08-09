Полиция Владивостока прокомментировала инцидент со стрельбой во дворе дома

Сотрудники полиции Владивостока прокомментировали корреспонденту РИА VladNews инцидент со стрельбой возле одного из домов по улице Тухачевского.

В дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение местной жительницы о конфликте между молодыми людьми.

На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители, однако сведения, указанные заявителем, не подтвердились.

Сообщений и заявлений от участников инцидента в полицию Владивостока не поступало. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в районе БАМа произошла пьяная потасовка. В ходе драки один из мужчин достал пистолет и начал стрелять в оппонентов.

По информации очевидцев, инцидент произошел 8 августа около 20:00 во дворе жилого дома.