Более 200 петербуржцев пожаловались на туроператора «Натали турс» в Роспотребнадзор

В настоящий момент зафиксировано более 850 обращений, в том числе 212 из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.



Официально туроператор подтвердил только возможность воспользоваться услугами авиаперевозки на регулярных рейсах и оформленными визами. На сегодняшний день Роспотребнадзором уже подготовлено и направлено в суды более 30 исков в защиту потребителей.



Напомним, компания «Натали турс» заявила, что с 30 июня прекращает чартерные программы для туристов в ряд европейских городов, включая Барселону и Рим. После этого она объявила об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. При этом туроператор сообщил, что не планирует прекращать свою деятельность, однако деньги клиентам не вернул, предложив им вместо поездок гарантированные обязательства того, что они смогут поехать в тур равной стоимости летом 2019 года.



Подробнее о сложностях, с которыми столкнулись клиенты «Натали турс» — в материале «Ъ FM» «Обещанного до сентября подождут».