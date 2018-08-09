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11:40 (мск), источник: Newslab.ru

Визит в красноярские ломбарды помог полицейским раскрыть шесть уголовных дел

Проверили стражи порядка всего 9 ломбардов краевого центра.

Полицейские проверили ломбарды в Красноярске и сумели раскрыть шесть уголовных дел.

Как рассказали в пресс-службе городской полиции, стражи порядка и сотрудники Росгвардии проверили несколько ломбардов, чтобы выяснить, соблюдают ли их хозяева закон. В 9 точках, принимающих у граждан имущество под залог, нашлись краденые вещи: четыре телефона, монитор от компьютера и телевизор. Таким образом полицейские сумели раскрыть шесть преступлений.

Также выяснилось, что некоторые ломбарды работают круглосуточно, хотя должны закрываться не позднее 20:00 и открываться не раньше 8:00. Тем самым владельцы нарушили закон. Теперь с ними будут разбираться представители Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

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