Визит в красноярские ломбарды помог полицейским раскрыть шесть уголовных дел

Полицейские проверили ломбарды в Красноярске и сумели раскрыть шесть уголовных дел.

Как рассказали в пресс-службе городской полиции, стражи порядка и сотрудники Росгвардии проверили несколько ломбардов, чтобы выяснить, соблюдают ли их хозяева закон. В 9 точках, принимающих у граждан имущество под залог, нашлись краденые вещи: четыре телефона, монитор от компьютера и телевизор. Таким образом полицейские сумели раскрыть шесть преступлений.