Визит в красноярские ломбарды помог полицейским раскрыть шесть уголовных дел
Проверили стражи порядка всего 9 ломбардов краевого центра.
Проверили стражи порядка всего 9 ломбардов краевого центра.
Полицейские проверили ломбарды в Красноярске и сумели раскрыть шесть уголовных дел.
Как рассказали в
Также выяснилось, что некоторые ломбарды работают круглосуточно, хотя должны закрываться не позднее 20:00 и открываться не раньше 8:00. Тем самым владельцы нарушили закон. Теперь с ними будут разбираться представители Сибирского главного управления Центрального банка РФ.