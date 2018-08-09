Красноярская пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей
Женщина пыталась получить компенсацию за некачественный товар.
Женщина пыталась получить компенсацию за некачественный товар.
Жительница Красноярска 80 лет перевела около 600 тысяч рублей мошенникам, надеясь получить «компенсацию» за некачественный товар, сообщили в
Пожилой женщине позвонили на сотовый телефон и сообщили, что ей положена компенсация за товар, который она ранее приобретала. Якобы он оказался некачественным. Под предлогом страховых взносов и сокращения сроков выплат пенсионерка перевела с помощью электронных платежей на счета злоумышленников около 600 тысяч рублей. После этого дочь потерпевшей убедила ее обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 6 лет.