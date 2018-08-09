Красноярская пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей

Жительница Красноярска 80 лет перевела около 600 тысяч рублей мошенникам, надеясь получить «компенсацию» за некачественный товар, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пожилой женщине позвонили на сотовый телефон и сообщили, что ей положена компенсация за товар, который она ранее приобретала. Якобы он оказался некачественным. Под предлогом страховых взносов и сокращения сроков выплат пенсионерка перевела с помощью электронных платежей на счета злоумышленников около 600 тысяч рублей. После этого дочь потерпевшей убедила ее обратиться в полицию.