В Норильске преподаватель брал взятки за успешную сдачу экзаменов
В Норильске преподаватель одного из образовательных учреждений обвиняется в получении взяток от студентов.
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В Норильске преподаватель одного из образовательных учреждений обвиняется в получении взяток от студентов.
Согласно материалам дела, преподаватель технической дисциплины получил 2 тысячи рублей от студентов одной из учебных групп, сообщает
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мелком коммерческом подкупе. Ему грозит до одного года лишения свободы.