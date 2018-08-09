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11:38 (мск), источник: НИА Красноярск

В Норильске преподаватель брал взятки за успешную сдачу экзаменов

В Норильске преподаватель одного из образовательных учреждений обвиняется в получении взяток от студентов.

Согласно материалам дела, преподаватель технической дисциплины получил 2 тысячи рублей от студентов одной из учебных групп, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Мужчина занес соответствующую запись в итоговой аттестации о сдаче экзамена, хоть студенты на нем и не присутствовали. Как было установлено следствием, преподаватель причастен к еще 17 аналогичным эпизодам. Общая сумма взяток составила 30 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мелком коммерческом подкупе. Ему грозит до одного года лишения свободы.

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