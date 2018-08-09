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12:03 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале за коррупцию уволили высокопоставленного судебного пристава

В Свердловском управлении судебных приставов лишили должности начальника отдела противодействия коррупции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка выявила, что начальник отдела был назначен на свою должность в ноябре 2017 года. До этого, в период замещения им должности начальника Ленинского районного отдела, он в личных целях склонял подчиненных к совершению коррупционных правонарушений. В частности, на основании его указания незаконно было возбуждено исполнительное производство.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю свердловского УФССП. В итоге начальник отдела был уволен в связи с утратой доверия.

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