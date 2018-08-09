На Среднем Урале за коррупцию уволили высокопоставленного судебного пристава

Проверка выявила, что начальник отдела был назначен на свою должность в ноябре 2017 года. До этого, в период замещения им должности начальника Ленинского районного отдела, он в личных целях склонял подчиненных к совершению коррупционных правонарушений. В частности, на основании его указания незаконно было возбуждено исполнительное производство.