На Среднем Урале за коррупцию уволили высокопоставленного судебного пристава
В Свердловском управлении судебных приставов лишили должности начальника отдела противодействия коррупции, сообщает
В Свердловском управлении судебных приставов лишили должности начальника отдела противодействия коррупции, сообщает
Проверка выявила, что начальник отдела был назначен на свою должность в ноябре 2017 года. До этого, в период замещения им должности начальника Ленинского районного отдела, он в личных целях склонял подчиненных к совершению коррупционных правонарушений. В частности, на основании его указания незаконно было возбуждено исполнительное производство.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю свердловского УФССП. В итоге начальник отдела был уволен в связи с утратой доверия.