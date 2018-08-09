В Ростове на Нагибина огромный тополь упал на детскую площадку
В социальных сетях появились снимки последствий падения огромного тополя на детскую площадку, которая находится во дворе дома № 37 по проспекту Нагибина.
В социальных сетях появились снимки последствий падения огромного тополя на детскую площадку, которая находится во дворе дома № 37 по проспекту Нагибина.
Как сообщают очевидцы, все случилось рано утром 8 августа.
— При падении он задел сразу несколько автомобилей, после чего «прилег» на детскую площадку, на которой, по счастливой случайности, никого не было, страшно подумать о последствиях, если бы там находились мамочки с малышами, — рассказал очевидец Николай.
Местные жители шокированы, так как внешне дерево было абсолютно здоровым, никаких подозрений не возникало.
Напомним, 21 марта в центре