В Нижнекамске ночью ограбили микрофинансовую организацию

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ, мужчина отобрал у девушки-кассира ее сумку с телефоном, а также похитил из офиса конторы микрозаймов деньги, мобильный телефон и ноутбук. Денег на тот момент было немного — около 15 тысяч рублей.