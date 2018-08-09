В Нижнекамске ночью ограбили микрофинансовую организацию
Нападение на офис микрофинансовой организации «Экспресс-деньги» произошло на пр. Химиков в Нижнекамске в 11 вечера 8 августа.
Нападение на офис микрофинансовой организации «Экспресс-деньги» произошло на пр. Химиков в Нижнекамске в 11 вечера 8 августа.
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Грабителя удалось оперативно задержать. Один из экипажей Росгвардии с ориентировкой на преступника обнаружил его на ул. Гагарина. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Пострадавшая