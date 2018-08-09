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11:51 (мск), источник: АиФ Казань

В Нижнекамске ночью ограбили микрофинансовую организацию

Нападение на офис микрофинансовой организации «Экспресс-деньги» произошло на пр. Химиков в Нижнекамске в 11 вечера 8 августа.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ, мужчина отобрал у девушки-кассира ее сумку с телефоном, а также похитил из офиса конторы микрозаймов деньги, мобильный телефон и ноутбук. Денег на тот момент было немного — около 15 тысяч рублей.

Грабителя удалось оперативно задержать. Один из экипажей Росгвардии с ориентировкой на преступника обнаружил его на ул. Гагарина. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Пострадавшая девушка-кассир опознала его. Ранее он был судим за разбой и незаконное хранение и употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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