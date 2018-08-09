Жительница Зимы продала наркотики на 1 млн рублей
В Зиме Иркутской области полицейские выявили 43-летнюю жительницу, которая продала наркотики на более одного млн рублей. Об этом 9 августа 2018 года сообщила
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В Зиме Иркутской области полицейские выявили 43-летнюю жительницу, которая продала наркотики на более одного млн рублей. Об этом 9 августа 2018 года сообщила
Следователи собрали достаточный объем доказательств и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 174 уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денег, приобретенных другими лицами преступным путем».
Санкция статьи предполагает наказание в виде крупного штрафа. А в соответствии с санкцией части 5 статьи 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 25 лет, либо пожизненное лишение свободы.