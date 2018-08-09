Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство отца тремя дочерьми: что показала экспертиза - СМИ
Назван город с самым удобным общественным транспортом
В США учителя превратили школу в Хогвартс
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
56-летняя Мэг Райан показала стройную фигуру
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарный наряд
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
12:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жительница Зимы продала наркотики на 1 млн рублей

В Зиме Иркутской области полицейские выявили 43-летнюю жительницу, которая продала наркотики на более одного млн рублей. Об этом 9 августа 2018 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следователи собрали достаточный объем доказательств и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 174 уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денег, приобретенных другими лицами преступным путем».

Санкция статьи предполагает наказание в виде крупного штрафа. А в соответствии с санкцией части 5 статьи 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 25 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Все новости региона
Рубль продолжил падение на фоне новых американских санкций
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь