Горящую свалку под Новосибирском возьмут под охрану
Городские власти усилят меры безопасности Хилокского полигона ТБО.
Городские власти усилят меры безопасности Хилокского полигона ТБО.
Меры безопасности на Хилокском полигоне твердых бытовых отходов в Новосибирском районе будут усилены. Такое решение городские власти приняли после пожара, который произошел на свалке несколько дней назад. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По словам градоначальника, он дал поручение МУП «Спецавтохозяйство», эксплуатирующему полигон, предотвратить допуск посторонних на территорию и улучшить инфраструктуру. Мэр напомнил, что тушение пожара осложнялось тем, что к некоторым участкам свалки спецтехника не могла подъехать
«Там берутся под охрану соответствующие участки. Развивается соответствующая дорожная сеть, чтобы опоясать весь полигон», — сообщил Анатолий Локоть.
Также глава города сообщил, что по предварительным данным причиной возгорания стал умышленный поджог. Неизвестные пробрались на территорию свалки и устроили пожар.
«Сделаны соответствующие заявления в правоохранительные органы. Там сейчас идет активная работа, и я надеюсь, виновные будут выявлены. Для нас это принципиально важно. Потому что дальше у нас есть версии — с чем это связано.
Кому конкретно могло быть выгодно это ЧП, глава города пояснить отказался.
Напомним, пожар на территории Хилокской свалки (полигон «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство») начался днем 7 августа. Площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. м. Столб дыма от горящей свалки был виден на расстоянии нескольких километров. Жители окрестных территорий жаловались на сильный неприятный запах.