Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство отца тремя дочерьми: что показала экспертиза - СМИ
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Натали растрогала соцсети совместным фото с младшим сыном
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
56-летняя Мэг Райан показала стройную фигуру
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
11:30 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Горящую свалку под Новосибирском возьмут под охрану

Городские власти усилят меры безопасности Хилокского полигона ТБО.

Источник: Sibnovosti.ru

Меры безопасности на Хилокском полигоне твердых бытовых отходов в Новосибирском районе будут усилены. Такое решение городские власти приняли после пожара, который произошел на свалке несколько дней назад. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, он дал поручение МУП «Спецавтохозяйство», эксплуатирующему полигон, предотвратить допуск посторонних на территорию и улучшить инфраструктуру. Мэр напомнил, что тушение пожара осложнялось тем, что к некоторым участкам свалки спецтехника не могла подъехать из-за отсутствия дороги.

«Там берутся под охрану соответствующие участки. Развивается соответствующая дорожная сеть, чтобы опоясать весь полигон», — сообщил Анатолий Локоть.

Также глава города сообщил, что по предварительным данным причиной возгорания стал умышленный поджог. Неизвестные пробрались на территорию свалки и устроили пожар.

«Сделаны соответствующие заявления в правоохранительные органы. Там сейчас идет активная работа, и я надеюсь, виновные будут выявлены. Для нас это принципиально важно. Потому что дальше у нас есть версии — с чем это связано. Кому-то, видимо, мешает наша устойчивая работа на этом полигоне», — заявил мэр Новосибирска.

Кому конкретно могло быть выгодно это ЧП, глава города пояснить отказался.

Напомним, пожар на территории Хилокской свалки (полигон «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство») начался днем 7 августа. Площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. м. Столб дыма от горящей свалки был виден на расстоянии нескольких километров. Жители окрестных территорий жаловались на сильный неприятный запах.

Все новости региона
Выпускница из Красноярска поступила в школу-студию МХАТ после организованных РУСАЛом прослушиваний
Рубль продолжил падение на фоне новых американских санкций
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь