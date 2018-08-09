Горящую свалку под Новосибирском возьмут под охрану

Источник: Sibnovosti.ru

Меры безопасности на Хилокском полигоне твердых бытовых отходов в Новосибирском районе будут усилены. Такое решение городские власти приняли после пожара, который произошел на свалке несколько дней назад. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, он дал поручение МУП «Спецавтохозяйство», эксплуатирующему полигон, предотвратить допуск посторонних на территорию и улучшить инфраструктуру. Мэр напомнил, что тушение пожара осложнялось тем, что к некоторым участкам свалки спецтехника не могла подъехать из-за отсутствия дороги.

«Там берутся под охрану соответствующие участки. Развивается соответствующая дорожная сеть, чтобы опоясать весь полигон», — сообщил Анатолий Локоть.

Также глава города сообщил, что по предварительным данным причиной возгорания стал умышленный поджог. Неизвестные пробрались на территорию свалки и устроили пожар.

«Сделаны соответствующие заявления в правоохранительные органы. Там сейчас идет активная работа, и я надеюсь, виновные будут выявлены. Для нас это принципиально важно. Потому что дальше у нас есть версии — с чем это связано. Кому-то, видимо, мешает наша устойчивая работа на этом полигоне», — заявил мэр Новосибирска.

Кому конкретно могло быть выгодно это ЧП, глава города пояснить отказался.