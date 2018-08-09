Житель Новосибирской области получил условный срок за ложные сообщения о бомбах
Как установил суд, днем 21 октября 2017 года обвиняемый позвонил в дежурную часть и сообщил о диверсионных действиях в новосибирском метро и на железнодорожных вокзалах.
Как установил суд, днем 21 октября 2017 года обвиняемый позвонил в дежурную часть и сообщил о диверсионных действиях в новосибирском метро и на железнодорожных вокзалах.
Полицейские ничего не нашли, а транспортным узлам был причинен материальный ущерб