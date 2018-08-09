Житель Новосибирской области получил условный срок за ложные сообщения о бомбах

Полицейские ничего не нашли, а транспортным узлам был причинен материальный ущерб из-за нарушившегося графика. Затем мужчина заявил о готовящемся взрыве в отделении полиции, но и это сообщение оказалось ложным. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, Искитимский райсуд приговорил Хусейна Рахметова к полутора годам условно и такому же испытательному сроку.