Чердак загорелся у здания в центре Челябинска
На место выезжали более десятка пожарных машин.
На место выезжали более десятка пожарных машин.
Пожар произошёл в здании на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса в Челябинске, информацию об этом подтвердили в региональном ГУ МЧС.
«На чердаке тлела стекловата. Сейчас там ещё продолжаются работы. Люди из здания эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных», — уточнили в ведомстве.
По словам очевидцев, на место выезжали не менее десятка пожарных автомобилей, включая автолестницу.
Отметим, что в этом здании располагается челябинский камерный театр.
Напомним, в минувшие выходные покинуть здание