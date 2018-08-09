Чердак загорелся у здания в центре Челябинска

Пожар произошёл в здании на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса в Челябинске, информацию об этом подтвердили в региональном ГУ МЧС.

«На чердаке тлела стекловата. Сейчас там ещё продолжаются работы. Люди из здания эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных», — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, на место выезжали не менее десятка пожарных автомобилей, включая автолестницу.

Отметим, что в этом здании располагается челябинский камерный театр.