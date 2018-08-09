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11:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Чердак загорелся у здания в центре Челябинска

На место выезжали более десятка пожарных машин.

Пожар произошёл в здании на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса в Челябинске, информацию об этом подтвердили в региональном ГУ МЧС.

«На чердаке тлела стекловата. Сейчас там ещё продолжаются работы. Люди из здания эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных», — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, на место выезжали не менее десятка пожарных автомобилей, включая автолестницу.

Отметим, что в этом здании располагается челябинский камерный театр.

Напомним, в минувшие выходные покинуть здание из-за дыма пришлось посетителям одного из челябинских торговых центров.

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