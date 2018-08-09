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11:49 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржец совершил три разбойных нападения за час

Злоумышленнику удалось похитить всего шесть тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в трех разбойных нападениях на магазины в Московском районе Петербурга, сообщает ГУ МВД России по региону.

Вечером 8 августа злоумышленник вошел в цветочный магазин на Ленинском проспекте и потребовал деньги, угрожая ножом двум продавцам-кассирам. Однако преступник встретил активное сопротивление и скрылся с места происшествия без добычи.

Пять минут спустя мужчина вошел в салон красоты на Новоизмайловском проспекте. Угрожая ножом женщине-продавцу, он похитил тысячу рублей из кассового аппарата и скрылся. А через полчаса злоумышленник напал на сотрудницу магазина на Варшавской улице и отобрал у нее сумку, в которой было 5 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Безработного жителя Красносельского района доставили в отдел полиции.

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