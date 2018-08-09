Петербуржец совершил три разбойных нападения за час

Вечером 8 августа злоумышленник вошел в цветочный магазин на Ленинском проспекте и потребовал деньги, угрожая ножом двум продавцам-кассирам. Однако преступник встретил активное сопротивление и скрылся с места происшествия без добычи.

Пять минут спустя мужчина вошел в салон красоты на Новоизмайловском проспекте. Угрожая ножом женщине-продавцу, он похитил тысячу рублей из кассового аппарата и скрылся. А через полчаса злоумышленник напал на сотрудницу магазина на Варшавской улице и отобрал у нее сумку, в которой было 5 тысяч рублей.