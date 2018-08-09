Петербуржец совершил три разбойных нападения за час
Злоумышленнику удалось похитить всего шесть тысяч рублей.
Злоумышленнику удалось похитить всего шесть тысяч рублей.
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в трех разбойных нападениях на магазины в Московском районе Петербурга, сообщает ГУ МВД России по региону.
Вечером 8 августа злоумышленник вошел в цветочный магазин на Ленинском проспекте и потребовал деньги, угрожая ножом двум
Пять минут спустя мужчина вошел в салон красоты на Новоизмайловском проспекте. Угрожая ножом
Подозреваемого задержали по горячим следам. Безработного жителя Красносельского района доставили в отдел полиции.