В Геленджике водителя моторной лодки, покалечившего туристку, признали виновным
Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.
Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.
Суд признал водителя моторной лодки виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Установлено, что в июле 2017 года мужчина находился за рулем моторной лодки в акватории Черного моря в селе Кринице. Не проявив необходимой внимательности, он наехал на женщину, которая плавала в море.
В результате наезда 54-летняя отдыхающая из Московской области получила травматическую ампутацию ноги на уровне средней трети голени и открытый перелом надколенника.
Как уточнили в краевой прокуратуре, суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы и одному году лишения права управления маломерным судном. Приговор в законную силу не вступил. Кроме того, был удовлетворен иск потерпевшей об оплате затрат на лечение и выплате ей 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.