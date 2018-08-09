В Геленджике водителя моторной лодки, покалечившего туристку, признали виновным

Суд признал водителя моторной лодки виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что в июле 2017 года мужчина находился за рулем моторной лодки в акватории Черного моря в селе Кринице. Не проявив необходимой внимательности, он наехал на женщину, которая плавала в море.

В результате наезда 54-летняя отдыхающая из Московской области получила травматическую ампутацию ноги на уровне средней трети голени и открытый перелом надколенника.